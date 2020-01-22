Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu akşam saatlerinde AFAD verilerine göre Manisa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. İşte 22 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 22 OCAK

Büyüklük 4.1 (Mw) Yer Manisa - Yunusemre Enlem 38.8658 (K) Boylam 27.2818 (D) Derinlik 14.50 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.22 18:12:37 38.8790 27.2900 13.1 -.- 2.2 -.- SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.22 17:56:02 38.8613 27.3130 11.8 -.- 1.7 -.- PELITALAN-(MANISA) 2020.01.22 17:49:14 38.9077 27.2348 6.5 -.- 1.8 -.- BAYRAMCILAR-BERGAMA (IZMIR) 2020.01.22 17:46:30 38.8630 27.2878 9.2 -.- 4.1 4.0 SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.22 16:49:05 38.8650 27.3033 5.0 -.- 3.4 3.3 SUNGULLU-(MANISA) 2020.01.22 16:18:28 38.8805 27.2785 1.7 -.- 3.3 3.2 PINARKOY-(MANISA) 2020.01.22 15:30:59 38.3985 34.3338 2.2 -.- 1.5 -.- GULAGAC (AKSARAY) 2020.01.22 14:44:52 38.8875 26.6200 12.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI 2020.01.22 11:33:55 40.1668 31.6980 0.0 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2020.01.22 11:25:38 39.7040 30.1358 0.0 -.- 1.9 -.- KUMBET-INONU (ESKISEHIR) 2020.01.22 10:51:17 38.4357 27.3342 4.8 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) 2020.01.22 10:24:48 41.6480 42.1380 2.5 -.- 3.0 3.2 GURCISTAN-TURKIYE SINIR BÖLGESİ 2020.01.22 09:06:29 37.0350 28.5307 9.0 -.- 2.0 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 2020.01.22 09:03:59 37.8853 29.3573 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) 2020.01.22 08:40:42 39.4338 28.1388 8.0 -.- 1.5 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) 2020.01.22 08:36:16 39.6858 30.8447 0.0 -.- 1.0 -.- KARATEPE-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) 2020.01.22 08:05:47 40.6320 32.3090 21.4 -.- 1.4 -.- YAKABOY-GEREDE (BOLU) 2020.01.22 08:04:18 37.8237 29.2228 0.0 -.- 1.3 -.- PINARKENT-(DENIZLI) 2020.01.22 07:31:11 38.8790 27.6983 5.0 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-AKHISAR (MANISA)