Hatay'da deprem meydana geldi! 8 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. 8 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. AFAD verilerine göre, Hatay deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Mart 2025 son depremler listesi…
KAHRAMANMARAŞ SALLANDI
Büyüklük:3.3 (Mw)
Yer: Kandil Barajı, Ekinözü Kahramanmaraş
Tarih:2025-03-07
Saat:15:309:02 TSİ
Enlem: 38.0725
Boylam: 37.06667
Derinlik: 6.8 km
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-07
Saat:15:30:51 TSİ
Enlem:36.67917 N
Boylam:25.85278 E
Derinlik:7 km
HATAY'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:45'te Hatay6 ili Kırıkhan ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ELAZIĞ'DA DEPREM
Yer: Merkez (Elazığ)
Tarih: 2025-03-07
Saat: 01:41:59
Enlem: 38.58167
Boylam: 39.67417
Derinlik: 7.0 ML
Büyüklük: 3.2
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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