Son durum altın fiyatları! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte gram altın çeyrek altın fiyatları 2018

Altın fiyatlarındaki artış yeni haftaya da yansıdı. Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini devam ederek dün saat 17.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,38 artışla 242,60 liradan tamamladı. Altın uzmanları bu hafta dalgalı seyrin devam edeceğini belirttiler. Çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ağustos altın fiyatları bugün