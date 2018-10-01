Son durum altın fiyatları! Cumhuriyet altın ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları 1 Ekim 2018

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle mi yoksa düşüşle mi başlayacak, sorusu yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Aylık olarak baz aldığımızda gram altın eylül ayında, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde yaklaşık 8 geriledi. 1 Ekim itibariyle çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları