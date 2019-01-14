Son hali şaşırttı!

Ariana Omipi, kilolarından kurtulmak için ketojenik diyete başvurdu. 7 ay boyunca düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve proteinin tüketildiği ketojenik diyeti yaparak 50 kilo verdi. Ancak verdiği kiloları almaya başlayan genç kız bu kez mide ameliyatı oldu. Verdiği kilolarla hedefine ulaşan Ariana Omipi, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kilo vermek isteyenlere ilham oluyor