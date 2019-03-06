Gözyaşları arasında toprağa verildiler

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Konya'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, Sarayönü Devlet Hastanesinde görevli 4 aylık hamile doktor Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli meslektaşı olan eşi Süleyman Köse'nin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı. Doktor çiftin, bugün ikindi namazının ardından Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.
Doktor çiftin, hayatlarının baharında aralarından ayrılmasının şokunu yaşayan mesai arkadaşları, Süleyman ve Nurgül Köse'nin yasını tutuyor.
SÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Dr. Mehmet Akif Ağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süleyman Köse'nin kendisini mesleğine adadığını ve başarılı bir doktor olduğunu söyledi.
Köse'nin, tüm servis personelince sevildiğini ifade eden Ağır, "Kaybımızdan dolayı çok üzgünüz. Eşiyle birlikte vefat etmesi ve eşinin de gebe olması acımızı kat kat artırdı. Hayatının baharında ve mesleğine kendini adamış bir insanı kaybetmek gerçekten çok üzücü. Kendisi burada bir yıldır uzmanlık yapıyordu. Hayatının da mesleğinin de baharındaydı." diye konuştu.
"EVLADIMIZI YİTİRMİŞ KADAR ÜZGÜNÜZ"
Üniversitenin Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu ise Süleyman Köse'nin çok çalışkan ve başarılı bir doktor olduğunu bildirdi.
Soylu, kendi evlatlarını yitirmiş gibi üzüldüklerini dile getirerek, "Süleyman Köse'nin 4 aylık hamile eşinin de vefatı bizi derinden üzdü. Daha hayatının baharında, geleceğe ilişkin birçok planı olan ve doğacak bebeğinin sevincini yaşamaya başlamış bir kişinin aramızdan ayrılması çok acı. Biz bölüm olarak ilk defa böyle bir asistan kaybettik. Gerçekten evladımızı yitirmiş kadar üzgünüz." dedi.
Hayatını kaybeden Nurgül Köse'nin görev yaptığı Sarayönü Devlet Hastanesinde de hüzün ve gözyaşı hakim.
Yaklaşık iki yıldır birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarını kazada kaybetmenin acısını yaşayan hastane personeli, Köse'nin çalışma masasını çiçeklerle donattı, sandalyesine doktor önlüğünü ve stetoskobunu koydu.
"ABLE BENİM DE KIZIM OLACAK"
Köse'nin çalıştığı hastanenin güvenlik görevlisi Tuba Ceylan, tarif edilemez bir acı yaşadıklarını söyledi.
Hastane nöbetlerinde beraber vakit geçirdiklerini anlatan Ceylan, "Doktor hanım çok mükemmel bir insandı. İstediğimiz her şeyi çok rahatlıkla konuşabilirdik. Moralimiz bozuk olduğunda mutlaka derdimizi sorardı. Doktor hanım kızımı çok severdi. Son nöbetinde 'abla benim de kızım olacak' demişti." şeklinde konuştu.
Ceylan, doktor Köse'nin eşini çok büyük bir bağlılıkla sevdiğini, kendisine sürekli eşinden bahsettiğini dile getirdi.
"ACİL SERVİSTE NEŞE KAYNAĞIYDI"
Hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapan Muammer Akhançer ise Nurgül Köse'nin ölüm haberini duyunca büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.
Köse'nin mesleğini tutkuyla yaptığını ifade eden Akhançer, şunları kaydetti:
"Acilin neşe kaynağıydı. Çok çalışkandı. Hastaları hiç kırmazdı. Akşam duyduğumuzda şoka girdik. Allah ailesine sabır versin. Saatlerce ayakta çalışır, hep sıkıntıları çözmeye çalışırdı. Haberi duyunca koşa koşa hastaneye geldim. Çok üzüntülüyüz. Çok sevindiğimiz bir insan olunca insan inanamıyor. Bütün arkadaşlarımız çevremiz herkes yasa boğuldu."
Hastanenin temizlik personeli Eyüp Çetin de en çok duygulandığı konunun, Köse'nin yazdığı günlük olduğunu, bunun kendisini çok etkilediğini aktardı.
GÜNLÜĞÜNE BEBEĞİNİ YAZMIŞ
Konya'da dün, Süleyman Köse (27) idaresindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, Süleyman Çakmaz (32) yönetimindeki tırla çarpışmış, daha sonra savrulan otomobil karşı yönden gelen Osman Tetik'in (37) kullandığı minibüsle çarpmıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetmişti.
Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulunmuş, hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri dikkat çekmişti.
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