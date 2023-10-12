SON ŞANS! ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?

SON ŞANS! ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?

1 Şurada Paylaş!









ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 için başvurular 9 Ekim itibarıyla sona erdi. Sınav başvurularını kaçıran adaylar ALES son başvuru gününü merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...