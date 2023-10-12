ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2023 ALES/3 geç başvuru ücreti ne kadar?
ALES/3 için artık nefesler tutulmuş durumda. ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise ALES geç başvuru tarihini araştırıyor. İşte, "ÖSYM 2023 ALES geç başvuru ücreti ne kadar, tarihi ne zaman?" sorularının yanıtları...
ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023 için başvurular 9 Ekim itibarıyla sona erdi. Sınav başvurularını kaçıran adaylar ALES son başvuru gününü merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
ALES/3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
ALES/3 için geç başvuru tarihi 17 Ekim 2023 olarak belirlendi.
ÖSYM tarafından saat 10.00'da alınmaya başlayacak geç başvurular, 23.59 itibarıyla sona erecek.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlenmişti. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir. Buna göre, ALES/3 geç başvuru ücreti 390 TL olarak ödenecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.