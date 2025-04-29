Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne ve ne zaman çekildi?
Son Sığınak konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Son Sığınak filmi oyuncuları kimler, konusu ne, ne anlatıyor? İşte Son Sığınak filmi hakkında merak edilen bilgiler...
Son Sığınak filmi bu akşam, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Sığınak filmini izleyecek sinemaseverler "Son Sığınak konusu nedir, Son Sığınak oyuncuları kimler?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte bir felaket sonrası insanların 48 saat içindeki kaçma hikayesini anlatan yapım hakkında detaylar...
SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NE?
Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gerard Butler - John Garrity
Morena Baccarin - Allison Garrity
David Denman - Ralph Vento
Hope Davis - Judy Vento
Roger Dale Floyd - Nathan Garrity
Andrew Byron Bachelor - Colin
Merrin Dungey - Major Breen
Holt McCallany - Twin Otter pilot
Scott Glenn - Dale