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        Haberler Bilgi Magazin Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne ve ne zaman çekildi? Son Sığınak filmi bu akşam TV'de!

        Son Sığınak filmi oyuncuları kim, konusu ne ve ne zaman çekildi?

        Son Sığınak konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Son Sığınak filmi oyuncuları kimler, konusu ne, ne anlatıyor? İşte Son Sığınak filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:16
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        Son Sığınak filmi bu akşam, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Sığınak filmini izleyecek sinemaseverler "Son Sığınak konusu nedir, Son Sığınak oyuncuları kimler?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte bir felaket sonrası insanların 48 saat içindeki kaçma hikayesini anlatan yapım hakkında detaylar...

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        SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU NE?

        Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

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        SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Gerard Butler - John Garrity

        Morena Baccarin - Allison Garrity

        David Denman - Ralph Vento

        Hope Davis - Judy Vento

        Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

        Andrew Byron Bachelor - Colin

        Merrin Dungey - Major Breen

        Holt McCallany - Twin Otter pilot

        Scott Glenn - Dale

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