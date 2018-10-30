Son yarım asırda doğal yaşamın 'yüzde 60'ı yok oldu'
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) son 1970'lerden bu yana hava ve deniz kirliliği, küresel ısınma, plansız avlanma gibi nedenlerden dolayı Dünya'daki doğal yaşam nüfusunun yüzde 60 oranında azaldığını açıkladı.
30.10.2018 - 08:53 | Güncelleme:
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) son 1970'lerden bu yana hava ve deniz kirliliği, küresel ısınma, plansız avlanma gibi nedenlerden dolayı Dünya'daki doğal yaşam nüfusunun yüzde 60 oranında azaldığını açıkladı.
WWF'in 'Yaşayan Gezegen 2018' raporunda 'gezegenimiz yaşam destek ünitesinde' deniyor ve "Bizler, gezegeni kurtarabilecek olan son nesiliz" deniyor.
Raporda, 20. yüzyıla kadar insanların doğal kaynakları tüketme hızının, doğanın bu kaynakları yerine koyma hızından yavaş olduğu belirtiliyor.
Ancak özellikle 1970'lerden itibaren hızla artan küresel insan nüfusunu besleyebilmek için endüstriyel tarımın yaygınlaşması ve doğal kaynakları sömürme hızının artması sonucunda doğadaki insan etkisinin onarılması güç noktalara ulaştığı belirtiliyor.
Günümüzde canlı türlerinin yok olma hızının, doğadaki insan etkisinin olmadığı dönemlere kıyasla 1000 kat arttığını vurgulayan WWF, ancak Paris İklim Değişikliği Anlaşması benzeri küresel doğal yaşamı koruma anlaşmasıyla bu trendin kırılabileceğini vurguluyor.
'İnsanlar artık doğanın sunduğu imkânların çok daha ötesinde yaşıyor' denen raporda, bu süreçte gezegendeki doğal yaşamın da hızla ortadan kaldırıldığı uyarısı yapılıyor.
Tatlı sularda yaşayan canlı nüfusunun 1970'lerden bu yana yüzde 80 oranında azaldığını vurgulayan WWF, tatlı su canlı türlerinin diğer tüm türlerden daha hızlı yok olduğuna da dikkat çekiyor.
1950'lerden bu yana tüm okyanus, deniz ve nehirlerde yaklaşık 6 milyar ton balık ve diğer deniz canlısının avlandığını söyleyen WWF raporuna göre, nüfusu hızla azalan deniz canlılarının da yine bir insan etkisi olan plastik çöplerle mücadele ettiği ifade ediliyor:
"Dünya genelindeki deniz kuşlarının yüzde 90'ının midesinde plastik var. Bu oran 1960'larda sadece yüzde 5'ti. Plastik kirliliği artık sadece okyanusların yüzeyi için bir tehdit değil. Derin okyanus canlıları da plastik kirliliğinden etkilenmeye başladılar."
İklim değişikliğini sınırlamak için 5 ucuz yol
Greenpeace: BM İklim Paneli, ‘Derhal harekete geçin aptallar’ demek istiyor
BM'den uyarı: Küresel düzeyde açlık artıyor
Dünya iklim değişiminde 'geri dönüşü olmayan yola girebilir'
Raporda gezegenin sadece dörtte birinin insan etkisinden korunabildiği ifade edilen 'Yaşayan gezegen 2018' raporuna göre, bir tedbir alınmazsa 2050 yılına gelindiğinde bu oran onda bire kadar gerilemiş olacak.
WWF Başkanı Tanya Steele, "Bizler, hem gezegene zarar verdiğini fark eden ilk nesiliz hem de bu zararı durdurabilecek olan son nesiliz. Doğal yaşam nüfusunun bu denli hızlı bir şekilde azalması gezegenimizin öldüğünün bir işareti" diyor.
Doğal yaşamın bu kadar büyük bir hasar almasının insanlar üzerinde de olumsuz etkilerinin olacağı ifade ediliyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son yarım asırda doğal yaşamın 'yüzde 60'ı yok oldu'/son-yarim-asirda-dogal-yasamin-yuzde-60-i-yok-oldu-21983322198332
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.