Son Yaz dizisi 4. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları FOX TV'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Sadi, Akgün’den Selim’in elindeki tanık Latif Coşkun’un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan’dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir.

Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap’ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih’in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir.

Üstüne Fatih’in Canan’a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih’in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar.

Ancak Canan’ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer.

Selim’in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim’e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.