Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 4. son bölüm...

Fox TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Son Yaz, 5. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin yeni bölümüne Selim'in Canan için harekete geçmesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 4. son bölüm...

Son Yaz dizisi 4. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları FOX TV'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Sadi, Akgün’den Selim’in elindeki tanık Latif Coşkun’un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan’dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir.

Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap’ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih’in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir.

Üstüne Fatih’in Canan’a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih’in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar.

Ancak Canan’ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer.

Selim’in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim’e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pele filmi konusu nedir? - Pele filmi oyuncuları kimler? İşte gerçek isimleri
TELEVİZYONPele filmi konusu nedir?
Kırmızı Oda Hakan kimdir? Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur kimdir?
TELEVİZYONKırmızı Oda Hakan kimdir?
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk'ten açıklama: Beyaz Show yeniden yayınlanacak mı?
TELEVİZYONBeyaz Show ne zaman başlayacak?
Survivor Cemal Hünal neden diskalifiye oldu? Cemal Hünal'ın hastalığı ne?
TELEVİZYONSurvivor Cemal Hünal'dan kötü haber!
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Ramo dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yapılan semtler ve mekanlar
TELEVİZYONRamo nerede çekiliyor?
Son Yaz oyuncuları: Son Yaz dizisi oyuncuları kimler ve isimleri ne? Son Yaz konusu nedir?
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Akıncı oyuncuları: Akıncı dizisi konusu nedir? İşte Akıncı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri
TELEVİZYONAkıncı dizisi oyuncuları kimlerdir?
Arka Sokaklar oyuncuları kim? Arka Sokaklar konusu ne? İşte Arka Sokaklar dizisi konusu ve oyuncuları
TELEVİZYONİşte Arka Sokaklar oyuncuları tam kadro
Payitaht Abdülhamid'e yeni oyuncu! Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim? İşte Payitaht Abdülhamid dizisi konusu ne?
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları kim?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yapılan semtler
TELEVİZYONSon Yaz dizisi nerede çekiliyor?