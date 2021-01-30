Son Yaz 5. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; Akgün, Yağmur'u öpüyor. Yağmur ise Kaan'dan ayrılıyor. Savcı, Canan'ı deli gibi kıskanıyor, kendine yeni bir hayat kurmak için yaptığı hamleleri boşa çıkarıyor. Son Yaz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz 5. son bölüm özeti...

SON YAZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SON YAZ 5. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim’e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim’in gerçekleri gizlemesi, Akgün’ün dünyasını başına yıkar. Akgün’ün öfkesi patlayacak yer ararken, Yağmur, Akgün’ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur’un Akgün’ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır.

Selim, hem çocuklarla hem de Canan’la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık… Bu sırada Fatih, Yağmur’a, Selim’in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur, babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan’ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz. Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.

Son Yaz yeni bölümüyle Cuma 20.00'de FOX'ta!