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Son yılların en büyük kuraklık sorunu: İspanya'da kuraklık sorunu su vanalarını zoraki kıstırıyor

İspanya'da görülen, son yılların en büyük kuraklık sorunu, su tasarrufu önlemlerini zorunlu kıldı.

Son yılların en büyük kuraklık sorunu: İspanya'da kuraklık sorunu su vanalarını zoraki kıstırıyor
Son yılların en büyük kuraklık sorunu: Önlemler zorunlu kılındı
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AA

Endülüs, Valencia, Bask ve Galisya özerk yönetimlerinden sonra Katalonya da sonbahardaki yağış eksikliğinden dolayı su tüketimine yönelik tedbirler aldı.

Katalonya'da 2007'den bu yana ilk kez kuraklık alarmı verdi.

Su rezervinin yüzde 33'e kadar düştüğü bölgede sektörlere göre su kullanımının eğlence amaçlı yerlerde yüzde 30, tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstride yüzde 5 azaltılacağı bildirildi.

Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona'da toplam 514 belediyede uygulanacak önlemler kapsamında ayrıca halktan bahçe sulama, araba yıkama, havuz doldurma gibi temel olmayan ihtiyaçlarında su tüketmemesi istendi.

Yetkililer büyük kentlerde evlerdeki içme suyunun garanti edildiğini belirtilse de küçük yerleşim yerlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

BAZI YERLERDE SU KESİNTİSİ AĞUSTOS AYINDAN BERİ UYGULANIYOR

Kuraklıktan etkilenen yerlerden Tarragona'nın L'Espluga del Francoli ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Aida Moragues, AA muhabirine, temmuzdan itibaren su sıkıntısına karşı halkı uyardıklarını, ilk tedbir olan 22.00 ila 06.00 saatlerinde su kesintisi kararını da ağustos ayında uygulamaya başladıklarını söyledi.

Ekim ayından itibaren su kesintisini 12 saate (19.00-07.00) çıkardıklarını, dışarıdan tankerlerle su getirmeye başladıklarını anlatan Moragues, kendileriyle benzer durumda 310 belediyenin olduğunu vurguladı.

Moragues, "Vatandaşlar başta su kesintilerini normal karşılaşa da susuz saatlerin uzaması ve yağmur yağmamasından dolayı şu anda çok daha can sıkıcı bir durum var. Özellikle bar ve restoran gibi iş yerleri daha çok etkileniyor." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının patlak vermesiyle tüm ürünlere zam yapıldığını; su taşımacılığıyla ilgili hazırlanan projelerin maliyetinin de 1 milyon avrodan 1,6 milyon avroya çıktığını kaydeden Moragues, finansman desteği için Katalonya Su Ajansı ve Katalonya özerk yönetimiyle müzakerelerinin devam ettiğini ifade etti.

Moragues, "Yağmur yağmadığı sürece su kaynaklarına yatırım yapmaktan, parayla depoları doldurmaktan başka kısa vadeli çözümümüz yok. Ancak suya yatırım yaptık mı da ilçemize düşündüğümüz diğer yatırımları ertelemek zorunda kalacağız." diye konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIKTA YILLIK ZARAR 8 MİLYAR AVROYU BULDU

Diğer yandan sol koalisyon hükümetinin uzun süreli kuraklık durumuna karşı mart ayında aldığı mali, finansal ve hidrolojik destek ile tedbir kararları yeterli olmadı.

Kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden olan tarım ve hayvancılık, 2022 yılı boyunca toplam kayıplarının 8 milyar avroyu bulduğunu ve tarımsal istihdamın yüzde 14,5 oranında azaldığını savunuyor.

Özellikle zeytin ve meyve üreticileri kuraklıktan dolayı düşük verim aldıklarını, enerji fiyatlarındaki artışlardan dolayı da zararına satış yaptıklarını öne sürüyor.

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