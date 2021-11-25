Burada antik dönemden günümüze kadar olan yaşam sürecine ait evrelerin görülebildiğini anlatan Söğüt, "Yerli ve yabancılar antik kente gelerek fotoğraf çekiyor. Ziyaretçiler geniş bir alanda hem yapıları gezme, hem de sonbaharın tüm güzelliklerini yaşama imkanı buluyor" dedi.