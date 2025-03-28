Soner Sarıkabadayı'dan 'Dönemem Ona'

Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısı 'Dönemem Ona'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan 'Dönemem Ona'nın düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi.

Fotoğraf ve kapak görselinde ise Halil Güzel'in imzası yer alıyor. Stil danışmanlığını Sinan Aras’ın yaptığı şarkının klibinde yönetmen koltuğunda ise Selim Akar oturdu.