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        Haberler Magazin Soner Sarıkabadayı, ikinci çocuğun müjdesini verdi

        Soner Sarıkabadayı, ikinci çocuğun müjdesini verdi

        Soner Sarıkabadayı, eşi Madelein Lopez Camelo ile birlikte ikinci çocuklarının olacağının müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:08
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        İkinci çocuğun müjdesini verdiler
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        Soner Sarıkabadayı, 2020'de hayatını birleştirdiği 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile ikinci çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurdu.

        Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından 2020’de kucaklarına aldıkları oğulları Hasan Matias’ın elinden tutup yürüdükleri ve Soner Sarıkabadayı’nın eşinin karnını öptüğü bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

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        Soner Sarıkabadayı, yayınladıkları bu videoya; "Annen, baban ve ağabeyin, ailemize katılman için seni bekliyor. Bizim küçük bebeğimiz" notunu ekleyerek ikinci çocuklarının müjdesini duyurdu.

        Şarkıcının meslektaşları, tebriklerini ileterek güzel dileklerde bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #soner sarıkabadayı
        #Madelein Lopez Camelo
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