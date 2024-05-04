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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sopayla öğrenci servisine saldırdı

        Sopayla öğrenci servisine saldırdı

        Antalya'da yol verme kavgası büyüdü. Saldırgan sürücü, elinde sopayla öğrenci servisine saldırdı, öğrencilerin panik olduğu o anlarda kamera kayıttaydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:40 Güncelleme: 04.05.2024 - 02:08
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        Sopayla öğrenci servisine saldırdı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil bir sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı öğrenci servis minibüsüne sopayla saldırdı.

        Saldırı anı servisin içinde bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırgan sürücü ve babası gözaltına alındı.

        Fotoğraf: DHA

        SERVİS LİSE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYORDU

        Olay, öğleden sonra Dinek Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis aracının kimliği öğrenilemeyen şoförü ile bir otomobilin sürücü F.S. ve araçta bulunan babası M.S. arasında yol verme nedeniyle tartışması çıktı. Otomobilin servis aracının önünü keserek durdurmasının ardından sözlü tartışma yaşandı.

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        Fotoğraf: DHA

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü F.S. sopayla servis aracının camına vurmaya başladı. Servis aracının ön camı kırılırken olay anında araçta bulunan öğrenciler panikle bağrıştı. F.S ve babası M.S. trafikteki diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

        Fotoğraf: DHA

        SÜRÜCÜ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan incelemenin ardından otomobil sürücüsü F.S ve babası M.S.’yi gözaltına aldı.

        Yaşananlar servisin içinde bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde F.S.’nin servis aracına sopayla vurduğu anlar yer alırken öğrencilerin ise panik halde attıkları çığlık ve ‘Hüseyin abi yapma’ dedikleri duyuldu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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