Sophia Flörsch, Macau’da pazar günü gerçekleştirilen Formula 3 yarışının bitimine 12 tur kala büyük bir kaza yaşadı. Sophia Floersch, gerilerde tırmanma mücadelesi verirken uzun büyük bir frenlemenin yapıldığı üçüncü virajda büyük süratle öndeki araca çarptı ve bariyerlerin dışına uçtu. Peki, Sophia Flörsch kimdir? Sophia Flörsch kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SOPHİA FLÖRSCH KİMDİR?

Sophia Flörsch, 1 Aralık 2000 tarihinde Almanya'da doğdu. Flörsch, Alexander Flörsch’in kızıdır. Grammar Okulu Oberhaching'e katıldı. İlgi alanları arasında karting, kayak ve rüzgar sörfü bulunmaktadır. Flörsch, 2005 yılında karting yapmaya başladı. 2008'den 2014'e kadar, Flörsch, Avrupa çapında Kart Sport aracılığıyla çeşitli karting etkinliklerinde yarıştı. İlk kadın şoför ve aynı zamanda yarıştığı üç dizinin en genç şoförü oldu; 2008 SAKC Şampiyonası, 2009 ADAC Alman Şampiyonası ve 2010 Avrupa Şampiyonası Easykart. Ayrıca Red Bull tarafından da izlendi.

2015 yılında, Flörsch, HHC Motorsport için süren 2015 Ginetta Junior Şampiyonası sezonunda yer aldı. Sezon boyunca, Flörsch iki galibiyet ve iki podyum daha topladı. Bir Ginetta Junior yarışı kazanmak için en genç sürücü ve aynı zamanda bir hafta sonu iki yarıştan ikisini kazanan ilk çaylak olan Thruxton'da çift Ginetta tarihi yaptı. Mevsimi, mali konular nedeniyle kısaltılmıştı ve sezonun ortasında, o sıralarda şampiyonada üçüncü sırada yer aldı ve aynı zamanda Rookie şampiyonluğuna liderlik etti. Sezon için arabası, Paul adını verdiği Araba 14'tü .

2015 yılında Flörsch, 2016 ADAC Formula 4 şampiyonasında Motopark ile anlaştı. Sezon için arabası, Hugo'yu aradığı 99 numaralı arabaydı. İlk yarışında, ADAC Formula 4 yarışında puan alan ilk bayan oldu. Neredeyse üçüncü yarışında ilk podyumunu elde etti, ancak yarışın kapanış turlarında başka bir otomobil tarafından vuruldu, beşinci olarak toparlandı. Sezonun ilk en hızlı turu Zandvoort'da kötü hava koşullarının durduğu yarışın 3. yarışında geldi.

13 Mart 2018'de Flörsch, Van Amersfoort Yarış arabasını sürerek ilk Formula 3 testine katıldı. Ekip ve kendisi 2018 sezonu için seriye doğru bir hamle yapmayı düşünüyor. 6 Temmuz 2018'de Van Amersfoort Yarışına bir hafta sonra Circuit Zandvoort'da turla başlayacağı duyuruldu.

Flörsch, 15-18 Kasım 2018 tarihleri ​​arasında 2018 Makao Grand Prix'te Formula 3 Dünya Kupası'na katıldı.

Ana yarış sırasında, Lap 4'te Mandarin Köşesi (Turn 3) ile Lisboa Bend (Turn 4) arasında düz olarak yanlış görüntülenen sarı bayraklar için yavaşlattığı iddia edilen diğer sürücü Jehan Daruvala ile temas kurdu. Bu, arabasının kontrolden çıkmasına neden oldu ve onu yüksek hızda Lisboa Bend'e fırlattı, Sho Tsuboi'nin arabasını fırlattı ve süreçteki eskrimden geçerek. Flörsch, kaza sonrası bilinçli olarak bildirildi ve Tsuboi, iki fotoğrafçı ve bir mareşal ile birlikte hastaneye yatırıldı. Daha sonra, ertesi gün ameliyat edildiği omurga kırığı teşhisi kondu.

KARİYER ÖZETİ

Sezon Dizi Takım yarışlar kazanır Polonyalılar F / Laps podyumlar makas pozisyon 2015 Ginetta Junior Şampiyonası HHC Motorsporları 10 2 1 1 4 211 11. 2016 ADAC Formula 4 Şampiyonası Motopark 24 0 0 1 0 25 19 2017 ADAC Formula 4 Şampiyonası BWT Mücke Motorspoları 20 0 0 2 2 71 13. İtalyan F4 Şampiyonası 9 0 0 0 0 28 NC † 2018 FİA Formula 3 Avrupa Şampiyonası Van Amersfoort Yarışı 21 0 0 0 0 1 22 Makao Grand Prix 1 0 0 0 0 N / A NC

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