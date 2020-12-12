Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, yedekler arasında yer aldı. Daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla 10 maçta forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, 8 kez ilk 11’de yer alırken 1 kez de sakatlığı dolayısıyla kadroda yoktu. Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yedek olarak başlayıp oyuna sonradan dahil olan Sosa, bu sezon 2. kez maça yedek kulübesinden başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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