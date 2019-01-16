Sosyal Bağış Hareketi, ÇEKÜL Bilgi Ağacı ile başlıyor

MarjinalSosyal'in girişimi ve Facebook'un katkılarıyla geçtiğimiz yıl 15 STK'yı aynı çatı altında toplayarak 22 milyondan fazla kişiye ulaşan dijital sosyal projesi Sosyal Bağış Hareketi çatısına 10 STK daha eklendi. Hareket yılın ilk bağış çağrısını Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) Bilgi Ağacı Eğitimleri için yaptı. Bu kapsamda bağışlar 20 Ocak'a kadar toplanacak.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı'nın doğal ve kültürel miras eğitimlerinde, öğrencilerin eğitim sürecine doğrudan ve etkin katılımı desteklenerek “yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri” sağlanıyor. ÇEKÜL Bilgi Ağacı'nın eğitim programları ve atölyeleri, yılda yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşıyor. Çocukları, doğa ve kültür ilişkisini anlamaya, kentlerini tanıyarak, yaşamı keşfetmeye ve korumaya yönlendiriyor. Öğretmenler için hazırlanan eğitim içerikleri ve kılavuz kitaplar aracılığıyla, doğal ve kültürel miras eğitim programları yıl içinde farklı okullarda uygulanıyor.

''DOĞA-KÜLTÜR-İNSAN BİRLİKTELİĞİNİ SAVUNUYORUZ''

Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların karamsarlıkla değil, ancak ve ancak örgütlenerek göğüslenebileceğini vurgulayan ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü S. Yeşim Dizdaroğlu, “Kültürün temeli olan ortak aklı işlevsel kılmak geçmişi, geleceği ve şimdiyi birlikte kavrayabilmekten geçer. İşte bu amaçla tüm çalışmalarımızda doğa-kültür-insan birlikteliğini savunuyoruz. ÇEKÜL olarak eğitim çalışmalarımızla gençlere ve çocuklara yaşadığımız bu güzel coğrafyayı anlatıyoruz. Barışçıl, sağduyulu ve en önemlisi umut dolu bir gelecek için hep birlikte çaba göstermeliyiz” dedi.

ÇEKÜL Bilgi Ağacı projesiyle Gezegenin Eşikleri ve İklim Değişikliği, Suyun Öyküsü, Doğadan Öğreniyorum, Tohumlarla Yolculuk, Motiflerdeki Doğa, Endüstri Mirası gibi başlıklarla eğitimler veriliyor.