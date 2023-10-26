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        Haberler Gündem Güncel "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"

        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"

        Show TV'de hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de sosyal medya fenomeni sevgilisi tarafından toplam 15 milyon lira dolandırıldığını söyleyen Esra Çömelek, iddialarını sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:27
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        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
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        Programa katılan Esra Çömelek, sevgilisi Mahir Düz‘ün kendisinden sürekli para istediğini, 150 bin lira vergi ve 50 bin lira esnafa olan borcu olduğunu söyledi.

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        Ayrıca ortalama 10 ila 20 bin liralık 3-4 kredi kartı borcunu da ödediğini söyledi. Aynı evde 9 ay birlikte yaşadıkları dönemde Mahir’in yasaklı madde ticareti yaptığını da iddia etti.

        Mahir’in birlikte yaşadıkları dönemde kendisine ‘3. çocuğum’ diye hitap ettiğini de sözlerine eklerken, “İlişkimizde Mahir çok güzel oynamış” ifadelerini kullandı. Mahir’in gösterdiği gibi parası olmadığını, her şeyini kendisinin aldığını söyledi. Dolandırıcı diye adının çıktığını iddia etti.

        Esra, kendisiyle görüşmek için Mahir’in 375 bin liralık kolye istediğini daha sonra vazgeçip teknesine 250 bin liralık motor istediğini de söyledi. Ayrıca Mahir’in hayatında onunla zengin insanları tanıştıran 3 ayrı kadın olduğunu da söyledi. Esra programın sonunda Mahir’e seslendi ve paralarını geri istediğini söyledi.

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