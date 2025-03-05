Sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerin yargılandığı davada ara karar

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu toplam 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuklu sanıklar, bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık Ebubekir Güzeller, reklamcı olduğunu, tanıtımlar yaptığını ve insanların sosyal medya hesaplarını yönettiğini söyledi.

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Güzeller, futbolcuların menajerliğini yapan Faruk Öztürk sayesinde tanıştığı sanık Alisya Bahar Candan'ın sosyal medya hesabını kurtararak, sanığa geri verdiğini ifade etti.

Öztürk'ün sanık Gülnihal Çiçek'in sosyal medya hesabındaki takipçilerinin arttırılmasını istediğini belirterek, "Ben bununla ilgili işlem yapmadım, 1-2 ay sonra tekrar aradı. Onur (Apaydın) benden Gülnihal Çiçek adına açılan sahte hesapların kapatılmasını istedi. Ben de hesapları kapattım. Para almak için bir mekana gittim. Lakabı Çaki olan kişi bana 10 bin lira verdi. Bir süre sonra Onur beni yine aradı. Faruk'la birlikte Esenyurt'ta bir eve gittik. Evde bana Bu hesapları 5 dakika içinde kapatacaksın. Bunları sen yapıyorsun. dedi. Ben hesapları kendim açmadığım için 5 dakika içinde kapatamadım. Beni orada darbettiler." diye konuştu.

Güzeller, Onur Apaydının sanık İlker Ofluyla telefonda görüntülü görüştüğünü, hesapları kapatması için 12 saat süre verip, kendisini bıraktıklarını anlattı.

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Babası konusunda da tehdit edildiğini kaydeden Güzeller, "Ben delil olmadığı içi şikayette bulunmadım. Alisya Bahar Candan genel olarak herkesten para istiyordu." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan Onur Apaydın ise tanığın aleyhinde söylediklerini kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.