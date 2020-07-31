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"Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür" diyen Bahçeli, 1 Temmuz'da Twitter kullanmayı bırakmıştı.

Bahçeli, "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Uzun tartışmalar sonrası TBMM'de kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

KARAGÜMRÜK İLE TEKRAR DÖNDÜ

MHP lideri Bahçeli, PTT 1. Lig Play-Off karşılaşmasında penaltılarla Adana Demirspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük Spor'u tebrik etti.

Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor’a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.