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Sosyal Medya Yasası nedir? Yeni yasa neleri kapsayacak?

TBMM, 1 Ekim itibariyle yeniden yasama çalışmalarına başladı. Meclis, oturumunu Dezenformasyon Yasası ile açtı. Yeni yasanın içinde yer alan Sosyal Medya Yasası, kapsamlı değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri getirecek. Peki, Sosyal Medya Yasası tam olarak nedir ve neleri kapsıyor?

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  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi, üç aylık bir aradan sonra birçok konuyu kapsayan Dezenformasyon Kanununu ele aldı. Bu yasa içinde Sosyal Medya Yasası da yer alıyor. Peki, Sosyal Medya Yasası nedir, neleri kapsıyor, yeni düzenlemeler nasıl olacak? İşte Sosyal Medya Yasası ve detayları...
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    HABER SİTESİ ÇALIŞANLARI BASIN KARTI ALABİLECEK

    İnternet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak.

    Bu yasadan önce haber sitelerindeki medya çalışanları Basun Kanununu ile gazetecilere verilen haklardan yararlanamıyordu. 

    Yeni yasa sayesinde internet sitesindeki; spikerlere, editörlere ve yayıncılara basın kartı verilebilecek. 
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    ÇOCUKLAR KÖTÜ İÇERİKLERDEN KORUNACAK

    Çocukların zararlı içeriklerden uzak durması için ayrıştırılmış hizmet başlığı altında bir düzenleme geliyor.

    Çocukların, internette veya sosyal medyada yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek.

    Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    TÜM HABER SİTELERİ YAPTIĞI HABERLERİ SAKLAYACAK

    Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Yasa, hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesinin veya keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    İSTENEN İÇERİKLER ANINDA KALDIRILABİLECEK

    Bir içerik için verilen kaldırma kararı, tüm site ve platformlarını kapsayacak. Her site için ayrı ayrı karar çıkartılmasına gerek kalmayacak. 
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    HABER SİTELERİNE RESMÎ İLAN VE REKLAM VERİLEBİLECEK

    Haber sitelerini desteklemek amacıyla belli kurallar çerçevesinde resmî ilan ve reklamlar, haber sitelerinde yayınlanabilecek.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    KÜNYESİZ HABER SİTESİ OLMAYACAK

    Yeni yasayla beraber; bir haber sitesi künyesiz bir şekilde faaliyet gösteremeyecek. 

    Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA BTK DENETLEMESİ GELİYOR

    Sosyal medya platformlarına BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) denetlemesi koşulu getiriliyor.

    Bu denetleme telefonları ve telekomünikasyon ile ilgili diğer denetlemeleri yapan BTK'ya verilen ek bir görev. Amaç iletişimin içeriğinin denetlenmesi değil. Görev kapsamı; platformların kaç kullanıcısının olduğu, iletişim trafiklerinin ne kadar olduğu ve bu konuyla ilgili bilgileri Türkiye'de tutma zorunluluğu gibi konuları içeriyor.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    SOSYAL AĞ ŞİRKETLERİNE OFİS AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLECEK

    Bazı ağ şirketlerinin temsilcilerinin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye'de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuki olarak muhatap bulamama sorununun önüne geçiliyor.

    Yeni yasayla beraber  sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve Türkiye temsilcisi bulundurma zorunluluğu getirilecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekecek.
  • Sosyal Medya Yasası nedir? Sosyal medya yasasıyla hangi düzenlemeler getirilecek?

    YALAN HABER YAYMA SUÇUNA 5 YIL HAPİS CEZASI GELİYOR

    Yeni yasayla beraber "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için şu 5 şart aranacak:

    - Yayılan haber gerçek değilse

    - Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa

    - Halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa

    - Kamu barışını bozmaya yönelik ise

    - Aleni ise (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)

    Kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

    Yasa ile Türkiye'de haber üreten ve yayın yapan internet medyası, sosyal ağ şirketleri, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kuruluşlar ve kişiler faaliyetlerinden sorumlu tutulacak. 

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