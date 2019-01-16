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Ankara'da Akif Ada, geçtiğimiz ay iş yerinde sosyal medya hesabına gelen mesajı tıklayınca, yaşa dışı bahis sitesinde iddia oynayarak, yüklü miktarda para kazandığının reklamını yapan kişinin videosuyla karşılaştı.
Verilen hesaba 500 TL yatıran Ada, 1 gün sonra kuponun tuttuğu yönünde mesaj aldı. Bunun üzerine kazandığı sözde 156 bin lirayı alabilmek için havale ve vergi masrafı olarak da 8 bin 500 lira gönderdi. Parayı gönderdikten sonra Ada'ya, resmi işlemleri yapacağı söylenen 'Şeyma' isimli bir kadının sosyal medya hesabı eklettirildi.
SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bu hesaba ve diğer hesaba attığı mesajlara karşılık alamayan, aradığı telefonu da açan olmayınca dolandırıldığını anlayan Ada, Avukat Onur Yusuf Üregen aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ada, kendisini dolandıran kişiye, "Niye açmıyorsun telefonu. Ne oldu benim param kardeş?", "Bu nasıl bir iş, nasıl bir vurgun bana söylesene. Ocağıma incir ağacı diktiniz" yönünde mesajlar attığını; ancak bir cevap alamadığını söyledi. Ada, sosyal medya ve telefon aracılığıyla gelen bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini söyleyerek dolandırıcının bulunup cezalandırılmasını istedi.
Avukat Üregen de, bu şekilde dolandırılan çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ettiğini belirterek, "Devletin onay verdiği bahis siteleri dışında iddia oynayanlar ya dolandırılıyor ya da devlet bu sitelerde oynayanların hesaplarına bloke koyuyor. Benim insanlara önerim; devletin onay verdikleri dışındaki bahis sitelerinde oyun oynamamaları" dedi.
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