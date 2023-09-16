Sosyal medyada camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı İstanbul'da bir camide çektiği alkol şişeli fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı

Sosyal medyada, camide alkol şişeli fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'daki bir camide, alkol aldığını gösteren ve taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse..." diye yazan S.Y.Ö. isimli şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA'nın haberine göre, güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi yapılmak üzere hastaneye götürülen S.Y.Ö, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S.Y.Ö. isimli kişinin yakalandığını "Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" notuyla duyurdu.

Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR.



KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA… pic.twitter.com/NnTV1ffUQY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2023