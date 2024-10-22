Sosyal medyada FETÖ propagandası: 177 hesap yönetici hakkında işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.