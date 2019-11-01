Son yıllarda sokak hayvanlarına yönelik artan şiddet vicdanları sızlatıyor. Sessiz can dostların çektiği eziyet görüntüleri nedeniyle hayvan severler sürekli endişe içinde. Hal böyle olunca sokak hayvanlarıyla ilgili her duyum ve görüntü şüpheyle karşılanıp tepki çekiyor. İşte yine bir görüntü sosyal medya üzerinden yayılınca geniş yankı buldu. Görüntüde kedi kapanı ile yakalandığı iddia edilen kedilerin akıbeti sorgulanınca tepkiler giderek büyüdü. Ünlü oyuncular Ezgi Mola, Sarp Levendoğlu, Emre Karayel, Demet Evgar ve Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medyada olay yaratan görüntüde, Vadi İstanbul Teras Evleri girişinde üç kadının, kedi kapanı konduğu gerekçesiyle site güvenlik görevlisi ile olan tartışması yer alıyor. Görevliyle tartışıp, kapana tepki gösteren kadınlardan biri, olayı şöyle anlatıyor: "Gece sabaha karşı burada sitenin gizli yerlerine, içine salam koyup kapan kurmuşlar. Kedileri de mamayla çağırıyorlar, birkaç zehirleme vakası da oldu. Kayıp kedilerimiz var. Evet burası Vadi İstanbul Teras. (Görevliye) Çekicez, sizi rezil edeceğiz. Sizin burada ne yaptığınızı herkes duyacak. Nereye götürüyorsunuz hayvanları. Bak biz biliyoruz, biz bütün gün, bütün gece burada sizi takip ediyoruz."

Peki bu iddialar doğru mu? Yakalanan kedilere ne oluyor? İşte sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüyle merak edilen bu soruları iddiaların odağındaki site yönetimine sorduk. İddiaları yalanlayan site yönetimi, kedi kapanının klima santrallerine giren kedilerin yakalanması için kullanıldığını belirtti. Site kat maliklerinin de bilgisi dahilinde yapıldığı belirtilen uygulama ile yakalanan kedilerin uygun bir alana bırakıldığı ve beslendiği vurgulandı.