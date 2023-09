Sosyal medyada patlıcan polemiği

Milor ile Sarıgül arasında patlıcan polemiği Yemek eleştirmeni ve Yazar Vedat Milor ile CHP'li vekil Mustafa Sarıgül arasında patlıcan polemiği yaşandı. Milor paylaşımında, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullanırken, Sarıgül, "Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör" yanıtını verdi. Bu paylaşım üzerine de Milor, "Erzincan tulumu yemekten sıkılan da, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullandı

Yemek Eleştirmeni ve Yazar Vedat Milor ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül arasında patlıcan polemiği yaşandı.

Milor sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" dedi.

Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir. — Vedat Milor (@vedatmilor) September 9, 2023

Bunun üzerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de Milor'a "Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan’a da tulum peynirini gör" yanıtını verdi. Sarıgül çektiği videoda, "Sevgili Vedat, bak canım kardeşim sana bir şey söyleyeyim. senin canın can da Erzincan'ınki patlıcan mı? Bırak patlıcanı. Gel can Erzincan'a da tulum peynirini gör. Çimin üzümünü gör. Kemah'ın tuzunu gör. Vedat, Vedat, Vedat" şeklinde seslendi.

Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. Mevlana. @vedatmilor pic.twitter.com/AUEWhTCSBs — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) September 10, 2023

Milor ise daha sonra yaptığı paylaşımda, "Erzincan tulumu yemekten sıkılan da, hayattan sıkılmış demektir" ifadesini kullandı.

Erzincan tulumu yemekten sıkılan da, hayattan sıkılmış demektir. — Vedat Milor (@vedatmilor) September 12, 2023