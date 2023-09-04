Maltepe'deki çatışma görüntüleri kurgu çıktı! İstanbul Maltepe'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan çatışma görüntüleri kurgu çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan ve gerçek sanılarak haberlere konu olan görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Maltepe'de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

Gerçek sanılarak haber bile yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı. REKLAM

Şüpheliler Şahan B.(22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı. Ayrıca videodaki Şahan B.'nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi. İki şüpheli hakkında, "Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak", " Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.