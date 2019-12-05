Asgari ücret ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon avroluk bir proje uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda yapılan sunumlarla Bakanlıkların 2019 yılı çalışmaları ve 2020 hedefleri ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklandı. Bütçe üzerinde TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler 9 Aralık'ta başlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattı.

Sahadaki 2 bin 700 ASDEP görevlisi tarafından sorunlar yerinde tespit edildi ve bunları çözüme kavuşturmak amacıyla 4 milyon 233 bin vatandaş ile görüşüldü. Bakanlık 1000 ASDEP personeli alımı için geçen hafta ilana çıktı ve başvuruları aldı.

Ayrıca geçen hafta, 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımı için de başvurular başladı. İŞKUR üzerinden de 1000 işçi alımı ile ilgili ilan verildi.

Kurumsal hizmetlerde Sosyal Hizmet Merkezleri sayısı önce 332’ye, 2020'de ise 353'e çıkarılacak.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 1,1 milyon gence ulaşıldı, 1,8 milyon vatandaşa ücretsiz Aile Eğitim Programı eğitimleri verildi.

Aile bütünlüğünü korumaya yönelik projelerden Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı çerçevesinde, ülke genelinde 32 bin 200 kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

Afetlerde ve acil durumlarda ekipler tarafından vatandaşların normal yaşantılarına dönmeleri ve psikolojik olarak bunlardan az etkilenmeleri için yürütülen çalışmalarda 430 bin kişiye psiko-sosyal destek hizmeti verildi.

Dinamik nüfus yapısının korunması ve evliliğin teşvik edilmesi amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında, 2019'da yapılan kanun değişikliği ile azami devlet katkısı miktarı, 7 bin 500 liradan 9 bin liraya yükseltildi.

KORUYUCU AİLE YANINDA KALAN ÇOCUK SAYISI 7 BİNİ AŞTI

Şiddet uygulayanın ve şiddet mağdurunun birlikte takip edildiği elektronik kelepçe uygulaması 30 Haziran 2019'da 2 yıl süreyle uzatıldı ve uygulanan il sayısı 6’dan 15’e çıkarıldı.

ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı, hizmete başladığı günden bugüne kadar 1 milyon 460 bin çağrıya cevap verdi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) 2012'den bugüne kadar 408 bin kadın, 31 bin erkek, 75 bin çocuk olmak üzere toplam 514 bin kişi yararlandı.

Çocukların kurum bakımına alınmadan aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla sürdürülen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden ailesi yanında 127 bin çocuk yararlanıyor.

Çocuk başına aylık ortalama 970 lira 8 kuruş destek veriliyor.

Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı 2002'de 515 iken 2019 itibarıyla 5 bin 764 oldu. Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı ise 7 bini aştı.

"ULUSAL ENGELLİ VERİ SİSTEMİ" HAYATA GEÇİRİLDİ

Çocukların, komşuluk ilişkileri ile sosyalleşebildiği, aile sıcaklığını aratmayan bin 192 Çocuk Evinde 6 bin 154 çocuğa hizmet veriliyor. 112 çocuk evleri sitesinde ise 5 bin 965 çocuğun bakımı sağlanıyor. Tüm bakım kuruluşlarında 14 bine yakın çocuğa hizmet sunuluyor.

Çocuk evleri ile çocuk evleri sitelerinde korunma ve bakım altında bulunan çocukların gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla 2019'da Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı geliştirildi. Bu yıl koruma altındaki çocuklardan 361'i üniversiteye yerleşti.

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri ile okul devamsızlığı olan, ihmal, istismar, suça sürüklenme gibi riskler altındaki çocuklara yönelik tespit ve müdahale çalışmaları yürütülüyor. Bu hizmetle 17 bini aşkın çocuğa ve 11 bin aileye rehberlik edildi.

Sokakta çalışan ve dilencilik yaptırılan çocuklar için illerde mobil ekipler oluşturuldu. Bu kapsamda, 132 mobil ekiple müdahale edilen çocuk sayısı 17 bini aştı.

Politika geliştirmek, veri ihtiyacını gidermek için kamu kurum ve kuruşlarındaki Engelli Sağlık Kurulu Raporlarını esas alan "Ulusal Engelli Veri Sistemi" hayata geçirildi.

2014'ten bugüne kadar 26 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı sağlandı, yaklaşık 17 bin kişiye ücretsiz seyahat kartı verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM),1 Ocak-31 Ekim döneminde çalışma hayatına dair 55 eğitim programında bin 399 kişiyi eğitti.

YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Bakanlık, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile 1. Aşama Eylem Planını (2016-2018) 30 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı. Hazırlık çalışmaları biten ve yayınlanma sürecine girilen 2. Aşama Eylem Planı (2019-2021) ise bu ay içerisinde yayımlanacak.

Aile bütünlüğünü korumaya yönelik projelerden biri olan Aile Danışmanlığı ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetlerinden alınan olumlu geri bildirimler sonucunda 2020'de danışmanlık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacak.

2020'de periyodik araştırmalarla elde edilen verilerin derinlemesine analizleri ile yıllara göre karşılaştırmaları yapılacak.

Kadınların emeklerini desteklemek amacıyla kadın kooperatifleri güçlendiriliyor. Bu kapsamda, 2020'de ilk defa kadın kooperatifçiliği alanında 5 milyon avroluk bir proje uygulanacak.

ENGELLİ ATAMALARI BU AY YAPILACAK

Engelli atamaları kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu ay yapılacak.

Engellilerin erişilebilirliği kapsamında, Bakanlık olarak kullanım izni alınan, Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan "Erişilebilirlik Logosu", Erişilebilirlik Belgesi alan bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarının görünür alanları ile basılı materyallerde kullanılacak. Erişilebilirliğin yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

Engellilere yönelik gündüz yaşam merkezleri, 2019 itibarıyla 68 merkeze çıkarıldı. 2020'de ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Engellilere yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı hazırlanacak. Yayımlanacak Yaşlı Vizyon Belgesi'yle aktif yaşlanma desteklenecek, yaşlı haklarının güçlendirilmesi sağlanacak.

Yaşlı Destek Programı (YADES) 2020'de il belediyelerinde yaygınlaştırılacak.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılıp şehit olan 498 askerin yakınları ile 37 bin 69 gazi için KKTC tarafından hazırlanan Milli Mücadele Madalyaları bu yıl tevcih edilmeye başlandı. Yıl sonuna kadar madalyasını almayan Kıbrıs gazisi kalmayacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ'NİN 102UNCUSU DÜZENLENECEK

Hükümetin hedefleri arasında 2019'un ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olan işsizliğin, 2022'de yüzde 9,8'a düşürülmesi de bulunuyor. Bu doğrultuda, aktif iş gücü hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlardan 2020'de en az 227 bin 115 kadının yararlandırılması planlanıyor.

İşbaşı eğitim programlarından 2019'un ekim ayı itibarıyla 1,5 milyon kişiyi yararlandıran İŞKUR, 39 ildeki toplam 45 "İş Kulübü"nü 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılmayı hedefliyor.

2019'un ağustos ayı itibarıyla 21 milyon 409 bin aktif sigortalı ile dosya bazında 12 milyon 119 bin pasif sigortalı bulunuyor. SGK'nin toplam gelirlerinin 2019 sonu itibarıyla 423,3 milyar lira, 2020'de ise 474,5 milyar lira olması bekleniyor.

İş sağlığı ve güvenliği alanına önem veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020 yılında Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin 10'uncusunu düzenleyecek.