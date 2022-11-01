Sosyal Vefa Ekibi, kadını ölü buldu 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'da, yalnız yaşayan kadın, Sosyal Vefa Ekibi tarafından ölü bulundu.

Olay, Umurlu Mahallesi 4032 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Vefa Ekibi yetkilileri rutin işler için 78 yaşındaki Hafize Çilenger'in evine gitti.

EKİPLER HAREKETSİZ HALDE BULDU

Evin kapısını açık bulan ekipler içeriye girdiklerinde Çilenger'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çilenger'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Çilenger'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.