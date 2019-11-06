ABD'nin Florida eyaletinde Kristine ve Michael Barnett çiftine 9 yıl önce evlatlık edindikleri Natalia Grace'i terk etmek suçundan dava açmıştı. 2014 yılında boşanan çift ise 6 yaşındaki Natalia Grace’in aslında 22 yaşında olduğu iddia etmiş kendilerini öldürmeyi çalıştığını ileri sürmüştü. Dünyayı şoke eden olay 2009 yapımı korku-gerilim filmi Evdeki Düşman'ı anımsatmıştı.

Kristine ve Michael Barnett Natalia'nın bir çocuk mu yetişkin mi olduğunun kararını beklerken, Natalia Grace suskunluğunu bozarak konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya basınında 'sosyopat cüce' olarak isim takılan Natalia Grace DailyMailTV'de Dr Phil'e yaptığı açıklamada, çiftin 2013 yılında kendisini terk ettiği sırada 9 yaşında olduğunu belirtti.

16 yaşında olduğu konusunda ısrar eden Grace, Barnett ailesinin kendisi hakkında nasıl yalan söylediğini anlattı.

Şimdilerde başka bir Amerikan aileyle birlikte yaşayan Grace, iddialara karşılık "Bunlar doğru değil, tek istediğim insanların bana inanması. Ben kimseyi öldürmeye çalışmadım, onlar beni terk ettiler" dedi.

Yeni annesi Cynthia Mans da evlatlık kızının kemik taramasına girdiğini ve Natalia'nın iddia ettiği yaşta olduğunu ifade etti.

O ve yeni evlat edinen annesi Cynthia Mans, onu terk ettikten sonra geçirdiği kemik taramasının, söylediği yaş olduğunu kanıtlamasında ısrar etti.

Yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamayan Natalia Grace'in biyolojik annesi Anna Volodymyrivna Gava da yayına katılarak, kızı hakkındaki suçlamaları reddetti.

NELER YAŞANDI?

ABD'de 45 yaşındaki Kristine Barnett ile 43 yaşındaki eski eşi Michael Barnett, 2010 yılında cüce sendromlu Ukraynalı Natalia Grace'i evlat edinmişti.

Çift 2013 yılında Grace'i, Indiana'daki evlerinde bırakıp Kanada'ya taşınmışlardı. Polis ihmalkarlık suçu nedeniyle olay hakkında soruşturma açmıştı ancak Kristine Barnett, evlat edindikleri sırada Natalia'nın 6 değil, 22 yaşında olduğunu ve kendilerini öldürmeye çalıştığını öne sürmüştü.

Evlat edindikleri sırada Natalia'nın çocuk gibi davrandığını iddia eden çift, Grace'in yaşıtlarından daha olgun konuştuğunu, süt dişlerinin döküldüğünü ve yerine yenilerinin çıktığını fark etmişti.

"SENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Kristine Barnett Daily Mail'e yaptığı açıklamada "Natalia bir kadındı. Regl oluyordu. Yetişkin dişleri çıkmıştı. Bir santim bile boy atmıyordu ki boy uzaması durumu cücelik hastalığı olan çocuklarda görülüyordu. Hareket halindeki arabalardan atlamaya çalışıyordu. Aynalara kan bulaştırıyordu. Küçük bir çocuğun yaptığını hayal edemeyeceğiniz şeyler yapıyordu. Doktorların hepsi, Natalia'nın yalnızca yetişkinlerde görülen ciddi bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğunu doğruladılar" demişti.

Anne Barnett, Natalia'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek "Aile üyelerini öldürmek, onları bir battaniyeye sarıp arka bahçeye gömmek istediğini söylüyor ve bununla ilgili resimler çiziyordu. Onu kahveme çamaşır suyu gibi kimyasallar koyarken gördüm. Ne yaptığını sorduğumda bana 'seni zehirlemeye çalışıyorum' cevabını verdi" şeklinde konuşmuştu.

Yaşadıklarından sonra Natalia Grace'e kemik testi yaptıran çift, evlat edindikleri kızın 14 yaşından büyük olduğunu tespit etmişti.

Natalia'nın bir keresinde Kristine'i elektrikli bir çite iterek öldürmeye kalkıştığını öne süren aile, bu olaydan sonra evlatlık edindikleri kızı hastaneye yerleştirdi. Barnett'e göre, Natalia o sırada göründüğünden daha yaşlı olduğunu itiraf etmişti.

Aile daha sonra, Natalia'nın uygun psikiyatrik tedaviyi alabilmesi ve yaşını düzelttirmek için mahkemeye başvurmuştu.

Belgelerde, Hakim Gerald S. Zore, çiftin iddialarını 'doğru' olarak kabul ederek cüce sendromuna sahip kızın doğum yılını 1989 olarak revize etmişti. Barnett, Natalia'nın aile ile olan ilişkisini kestiğini ve o zamandan beri genç kadını görmediklerini söyledi. İşin rengi ise buradan sonra değişmişti.

Çift Kanada'ya taşındıktan sonra Natalia tekrar çocuk gibi davranmaya devam edince polis, 2014 yılında boşanan çifti ağır ihmalle suçlayarak dava açmıştı.

Kristine Barnett medyanın onu çocuk istismarcısı gibi göstermeye çalıştığını ancak Natalia'nın çocuk olmadığının üzerine basa basa altını çizmişti.

Barnett, oğlunun eğitimi için Kanada'ya gittiklerini ifade etti ve Natalia'nın yetişkin biri olduğu defalarca kanıtlamalarına rağmen açılan davaya isyan etmişti.

Ailenin yaşadıkları, 2009 yapımı korku-gerilim filmi Evdeki Düşman'ı anımsatmıştı.