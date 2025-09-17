Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Şota Arveladze: Dengeli bir maç oldu - Yılport Samsunspor Haberleri

        Şota Arveladze: Dengeli bir maç oldu

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, dengeli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 23:23 Güncelleme: 17.09.2025 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dengeli bir maç oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa'nın teknik direktörü Şota Arveladze, 0-0 berabere Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, Samsunspor'un Avrupa Kupası maçlarından dolayı sezonu 3 hafta erken açtığına dikkati çekti.

        "DENGELİ BİR MAÇ OLDU"

        Şota Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada gelmek ve oynamakta zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu erken açtılar, Avrupa maçlardan dolayı. Onun için maçın içerisinde belki ilk devre bir 10 dakikası, ikinci devrenin belki bir 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki iki tane bir net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Biz de iki üç tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle iki tane net pozisyonumuz var." dedi.

        Şota Arveladze iki takımın da hak ettiği 1 puanı aldığını belirterek "İki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Şara ile görüştü
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Suudi Arabistan ile Pakistan savunma anlaşmasına vardı
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Yapay zekadan sağlık tahmini
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Lavrov: Meşru hedef olurlar
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl