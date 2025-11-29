Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu aktaran Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim." diye konuştu.