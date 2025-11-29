Habertürk
        Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık

        Şota Arveladze: Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Süper Lig'de Başakşehir'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Giriş: 29.11.2025 - 22:49 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:49
        "Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık"
        Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-1 yenildikleri maçın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

        Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Rakiplerinin kaliteli bir takım olduğunu aktaran Arveladze, "Başakşehir, topa çok sahip olan bir takım. Bunun için önde baskı yapmaya çalıştık. Arkada alan bırakma riskini aldık. İlk yarıda çok pozisyon vermesek de devreye 2-0 geride girdik. İkinci yarı reaksiyon vererek maça döndük. Pozisyonlara girdik ama golleri atamadık. Sonuçta kazanamadık. Rakip takımı tebrik ederim." diye konuştu.

        Portekizli futbolcu Cafu'nun sakatlanarak 14. dakikada çıkmasının performanslarını etkilediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Cafu'nun yerine giren Cem'i 65. dakikada çıkarmam taktiksel bir şeydi. Onun performansıyla alakalı değildi. Haris ve Cafu gibi orta sahaların olmaması bizi etkiledi. Futbol bazen sizi zor durumda bırakabiliyor. İkinci yarı daha çok mücadele ettik. Karşımızda da kaliteli bir takım vardı. Girdikleri pozisyonlarda affetmediler." ifadelerini kullandı.

