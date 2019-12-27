İstanbul Avcılar'da bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleştiren soyguncu kısa sürede yakalandı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Avcılar'da bir banka şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İHA'nın haberine göre de bankadan panik alarmı alan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

'KAÇAMIYORUM TESLİM OLUYORUM'

Kısa sürede şüphelinin eşkalini belirleyen polis ilçe giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında banka soyguncusu kaçamayacağını anladı. 155 polis ihbar hattını arayan soyguncu, “Kaçamıyorum teslim oluyorum” dedi.

Kısa sürede soyguncunun bulunduğu Cihangir Mahallesi’ne ulaşan polis şüpheliyi kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin bankayı oyuncak silahla soyduğu da ortaya çıktı.