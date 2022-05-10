Soylu: Asıl sana günaydın Kılıçdaroğlu 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki konuşmasındaki ifadelerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Geri Kabul Anlaşmasını yapmayın, yanlış dedik. 16 Aralık 2013'den bir süre sonra bu anlaşmayı AB ile imzaladılar. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa'nın hapishanesi olacak, o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. 'AB Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor' diyor. Günaydın beyefendi günaydın. Geri Kabul Anlaşması başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun?" sözlerine yanıt veren Bakan Soylu, sosyal medya Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 10, 2022

"SİZİN DEDİKLERİNİZİ YAZSAK MAKİNA YANAR"

"Elçilerin ve HDPKK'nın yed-i emini Kılıçdaroğlu; ‘Türkiye AB'nin göçmen deposu değildir’ dediğimiz için bize ‘Günaydın’ demiş. Asıl sana ‘Günaydın’. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken; ‘PYD terör örgütü değildir’ diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar”