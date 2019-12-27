AA

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin Çölaşan ve Gökmen Ulu, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasına ilişkin görüşü soruldu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını aynen tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme Başkanı, kararın açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar tek tek söz alarak beraat talebinde bulundu. Dosyayı karara bağlayacağını ifade eden mahkeme heyeti, bu nedenle duruşma ara verdi.

KARAR

Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diğer yandan Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4 ay ile Yücel Arı 1 yıl 13 ay hapis cezası aldı.

Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.

Mediha Ongun ise beraat etti.

MÜTALAA

İstanbul Cumhuriyet Savcısının sunduğu esas hakkındaki mütalaada, firari sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca Yücekaleli'nin ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ayrıca sanık Mediha Olgun hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.