20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih maratonu sona erdi. 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında sözlü mülakata katılan adayların mülakat sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başladı ve 20 Temmuz'da sona eren tercih işlemlerinin ardından öğretmen adayları sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek sözleşmeli öğretmen alımı için atama kurası bugün saat 10.00'da yapıldı ve resmi sonuçlar saat 13.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 Temmuz sözleşmeli öğretmenlik ilk atama sonuçları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

MEB tarafından sözleşmeli öğretmenlik ilk atama sonuçları açıklandı. Sonuçlar, MEB'in http://atama.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açıldı. Tercih başvurusunda bulunan adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası girerek öğrenebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün “11.3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il mil lî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurmak suretiyle göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler i l millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecek. Bu ad aylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapması na engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları ken dilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

ATAMALAR NASIL YAPILDI?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlendi.

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