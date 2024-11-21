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        Haberler Bilgi Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB 20 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

        Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

        MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu doğrultusunda sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Tercih listelerini hazırlayıp sisteme kaydeden adaylar 20 bin atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı ''2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:34
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        20 bin öğretmen ataması tercih işlemleri 20 Kasım'da sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzu doğrultusunda adaylar, 40 tercih yapabildi. Akabinde ise 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Sözleşmeli öğretmen tercih sonucu tarihi MEB tarafından açıklanmıştı. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONA ERDİ!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimi doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde sona erdi.

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        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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        ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

        Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

        Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacaktır.

        Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

        5

        ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.

        7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.

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