Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün 20 bin öğretmen atama tercih başvurularını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında gerçekleşecek olan başvurular 13 Mart'ta sona erecek ve öğretmenler sadece 40 tercih yapacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri https://ilkatama.meb.gov.tr/OBGiris.aspx adresi üzerinden e-devlet şifreniz ve ya sistem üzerinden giriş yaparak tercih başvurularınızı yapabileceksiniz.

ATAMA TERCİH BAŞVURULARI 2020

- Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

- Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

- Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

- Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.



ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİYLE İLGİLİ UYARI

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar tercih yapacaklar. Tercihler bugün başladı. Öğretmen adayları en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Başvuru 5 gün boyunca devam edecek. En çok atama yapılacak alanlarda ilk sırada 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği yer alıyor. İkinci sırada bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi yer alırken, bunu bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Yapılan tercihlerin herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Atama tercih sonuçları 18 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020

MEB 2020 akademik takviminde 20 bin öğretmenin atama sonuçları 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.