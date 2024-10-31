Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu yayınlandı! MEB 20 bin öğretmen atama tercihi ne zaman, başvurular başladı mı?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kılavuzu yayınlandı. Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Peki MEB 20 bin öğretmen atama tercihi ne zaman, başvurular başladı mı?