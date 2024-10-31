Sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama kılavuzu yayınlandı! MEB 20 bin öğretmen atama tercihi ne zaman, başvurular başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik atama ve tercih kılavuzunu duyurdu. Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs'ta yayımlanan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Peki MEB 20 bin öğretmen atama tercihi ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılır?
20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kılavuzu yayınlandı. Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek. Peki MEB 20 bin öğretmen atama tercihi ne zaman, başvurular başladı mı?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle edevlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru süreci 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00'da sona erecek.
Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.