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Sözleşmeliye kadro Meclis'te! 500 bin sözleşmeli personele kadro müjdesi!

Sözleşmeliye kadro detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmen, memur, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere 500 bin sözleşmeli personeli yakından ilgilendiren sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis'e sunuldu. İşte, sözleşmeli personele kadro son dakika gelişmeleri...

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  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Sözleşmeli personele kadroda son durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik. Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu personel gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak” ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e sunulduğunu açıklarken gözler "Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 sözleşmeli personele kadroda son durum...
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." dedi.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    "500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO BEKLENTİLERİNE YANIT VERDİK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

    500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

    Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    "YAKLAŞIK 500 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONELİMİZİN KADRO BEKLENTİLERİNE CEVAP VERDİK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik. Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak. Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek. İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa, sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

    Farklı kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 500 bin kardeşimizle ailelerini bilfiil etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Sözleşmeli personelimizin de inşallah bundan sonra çok daha büyük bir şevkle vazifelerine sarılacaklarına inanıyorum." açıklamalarında bulundu. 
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti tarafından son şekil verilecek.

    Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO YASASI SON OLARAK 2013'DE ÇIKMIŞTI

    Daha önce 2011 ve 2013 yıllarındaki sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4Bli personel 4A'lı olmuştu. 2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personelin ise 4A'lı olması sağlanmıştı.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    Gerçekleştirilem son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." kelimelerini kullandı.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    KABİNE TOPLANTISI'NIN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sözleşmeliye kadroda son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.
  • SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TE! 500 bin sözleşmeli personele kadro! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

    Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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