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Starship SN11 tipi uzay aracı iniş sırasında infilak etti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketine ait Starship SN11 tipi uzay aracı, 4. deneme testinde iniş sırasında infilak etti

SpaceX roketi iniş sırasında infilak etti! - Haberler
SpaceX roketi iniş sırasında infilak etti!
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İHA

Elon Musk tarafından kurulan ve ABD merkezli SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti.

İHA'da yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11, başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir gürültüyle infilak etti.

SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında gerçekleşen patlamayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Fırlatmayla ilgili yapılan canlı yayın da yarıda kesildi.

Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüksek üretim oranı, birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yaşanan olayın detaylarına da değinen Musk, “Görünüşe göre 2. motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı, ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu öğrenebiliriz" dedi.

Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalar ise anbean kameralara yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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