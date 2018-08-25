Spartak Trnava - Ruzomberok karşılaşma önü

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Spartak Trnava, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Ruzomberok takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 7 puanlı Spartak Trnava 6. sırada bulunuyor, Ruzomberok 8 puana sahip ve 4. sırada. Spartak Trnava son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ruzomberok, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 684 kodlu maçı oynayanlar; Spartak Trnava galibiyet oranı 2.15, beraberlik oranı 3.20, Ruzomberok galibiyet oranı 2.35.

Spartak Trnava önceki hafta Trencin mücadelesinde 0-2 yenildi.

Ruzomberok ise Dunajska Streda maçında 0-4 yenildi.

Spartak Trnava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Spartak Trnava, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Ruzomberok, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ruzomberok, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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