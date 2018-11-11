Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru soğan fiyatlarını etkileyecek bir durum olmadığı halde son günlerde fiyatların 4 liraya kadar çıktığını belirtti.
Yıllık ortalama 20 bin ton kuru soğan ürettiklerini, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yüzde 2'sini karşıladıklarını dile getiren Çelik, "Fiyatlar sezon başında yükselince, biz bunun böyle olmayacağını, bunun fırsatçılık olduğunu, ticaret yapan arkadaşların bunu fırsatçılığa çevirdiğini, Amasya erkenci sezonu başladığı zaman fiyatların düşeceğini söylemiştik. Şu an spekülatörler panik havası yaratarak fiyatları yükseltmeye çalışıyor." dedi.
Ülke genelinde soğan hasadının sona erdiğini ve ürünün depolara kaldırıldığı belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Soğan depolara girdi, bazı bölgelerimizdeki hastalıklardan dolayı soğanda hastalık var doğru ama 'Türkiye'de soğan yok, fiyat 10 kat olacak.' gibi ifadeler kullanarak, böyle sansasyon yaratmanın üreticiye de tüketiciye de çok büyük zararı oluyor. Biz ihracat yapıyoruz. Ülkemizden her gün bin tona yakın ürün ihracata gidiyor. Kuru soğanın, böyle televizyonlara çıkılıp felaket tellallığı yapılmadığı sürece aşırı fiyatlara ulaşacağını sanmıyorum."
Çelik, fırsatçılık yapılmadığı takdirde fiyatların normal seviyede seyredeceğini vurgulayarak, "Sadece arz talep meselesi değil mesele, vatandaş hep zarar ediyor. Soğan ve patatesle kimse oynamasın yazık. Bu hem çiftçimize hem üreticimize hem tüketicimize yansıyor. Türkiye'nin patatesi de soğanı da kendine bol bol yetebilecek durumda. Ellerinde mal bulunan 3-5 spekülatör fırsatçılık yapıyor. Türkiye'de istediğimizden fazla soğan var, kimse yok zannetmesin." diye konuştu.
"SOĞAN REKOLTESİ ARTTI"
Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş da Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da soğan rekoltesinin geçen yıla göre arttığını söyledi.
Baş, bu yıl verimin yüksek olduğunu ancak belirli bölgelerde soğanda görülen çeşitli hastalıklar nedeniyle fiyatların arttığını belirtti. Baş, sezon başında 6 liraya kadar çıkan soğan fiyatının 2,5 liraya kadar gerilediğini ancak şimdi tekrar yükselişe geçtiğini ifade etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.