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The Guardian gazetesi, bugünkü manşetinde Spice Girls üyelerinin cinsiyet eşitliği kampanyası için satılan tişörtlerinin, Bangladeş'te saati 2,3 Türk lirasına denk bir ücrete çalıştırılan kadın işçilere ürettirildiğini yazdı.
Guardian'a konuşan işçiler mesaileri sırasında istismar ve hakarete maruz kaldıklarını, tacize uğradıklarını, günde 16 saate kadar çalışmak zorunda bırakıldıklarını söyledi.
İşçi başına günde 2 bine kadar çıkan tişört üretim kotalarını dolduramayanlara hakaret edildiğini, küfürlere maruz kaldıklarını ve fazla çalışmaktan bayılanlar olduğunu anlatan işçiler, çalışma koşullarını insanlık dışı olarak nitelendirdi.
YAKLAŞIK 140 TL'YE SATILIYOR
Tişörtler Comic Relief adlı bir vakfın cinsiyet eşitliği kampanyası için üretiliyor ve üzerinde #IWANNABEASPICEGIRL (#BENBİRSPICEGIRLOLMAKİSTİYORUM) yazıyor.
Comic Relief bu tişörtlerden elde edilen gelirin İngiltere'de kadın hakları ve cinsiyetçiliğe karşı kullanılacağını duyurmuştu.
Spice Girls tarafından tasarlanan tişörtler 20 sterline (yaklaşık 140 TL) satılıyor ve bu satıştan vakfa 11 sterlin kalıyor. 5 sterlin ise üretim sürecini yöneten Belçikalı şirket Stanley/Stella'ya gidiyor.
HABERLERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİLER
Gazeteye konuşan bir Spice Girls sözcüsü, grubun üretim koşullarından haberinin olmadığını ve fabrika hakkında yürütülecek soruşturmanın masraflarını grubun karşılayacağını söyledi.
Comic Relief vakfı da "şok ve endişe içinde" olduklarını söyledi.
Fabrikayı işleten şirket Interstoff Apparels ise iddiaları inceleyeceklerini fakat bulguların "kesinlikle doğru olmadığını" savundu.
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