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Spike Lee pot kırdı Altın Palmiye kazanan 'Titane'i ağzından kaçırdı

Cannes Film Festivali'nin ödül törenini jüri başkanı usta yönetmen Spike Lee'nin kırdığı pot damga vurdu. Lee, başka bir ödülü açıklarken yanlışlıkla yönetmen Julia Ducournau'nun filmi 'Titane'ın Altın Palmiye kazandığını söyledi.

Spike Lee pot kırdı Altın Palmiye kazanan 'Titane'i ağzından kaçırdı

Pandemi nedeniyle 1.5 yıldır zor bir dönem geçiren sinema sektörü 6 Temmuz'dan beri devam eden Cannes Film Festivali'yle eski günlere dönüş sinyali verdi. Asghar Farhadi'den François Ozon'a, Wes Anderson'dan Leos Carax'a birçok usta yönetmenin yeni filmleriyle Altın Palmiye için yarıştığı festival bu akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Spike Lee başkanlığındaki Cannes Film Festivali j&uuml;risinde Mati Diop, Maggie Gyllenhaal, M&eacute;lanie Laurent, Jessica Hausner, Myl&egrave;ne Farmer, Tahar Rahim, Kleber Mendon&ccedil;a Filho ve Song Kang-Ho yer aldı.
Spike Lee başkanlığındaki Cannes Film Festivali jürisinde Mati Diop, Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Mylène Farmer, Tahar Rahim, Kleber Mendonça Filho ve Song Kang-Ho yer aldı.

Ödül törenine jüri başkanı usta yönetmen Spike Lee'nin kırdığı pot damga vurdu. Daha törenin başında Lee, başka bir ödülü açıklarken yanlışlıkla Altın Palmiye'yi yönetmen Julia Ducournau'nun filmi 'Titane'ın kazandığını söyledi. Diğer jüri üyeleri müdahale etmek istediyse de iş işten geçmiş oldu.

Julia Ducournau, Cannes'ın 74 yıllık tarihinde 1993'te Piano ile Altın Palmiye kazanan Jane Campion'dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın yönetmen oldu.

İŞTE CANNES'IN KAZANANLARI

ALTIN PALMİYE: “Titane” (Julia Ducournau)

GRAND PRIX: (tie) “A Hero” (Asghar Farhadi) ve “Compartment No. 6” (Juho Kuosmanen)

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: “Ahed’s Knee” (Nadav Lapid) ve “Memoria” (Apichatpong Weerasethakul)

EN İYİ KADIN OYUNCU: Best Actress: Renate Reinsve (The Worst Person in the World)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Caleb Landry Jones (Nitram)

EN İYİ YÖNETMEN: Leos Carax (Annette)

EN İYİ SENARYO: Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

ALTIN KAMERA: “Murina” (Antoneta Alamat Kusijanović)

BELİRLİ BİR BAKIŞ: "Playground" (Laura Wandel)

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