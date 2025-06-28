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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan açığa satış kararı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, pay piyasalarındaki açığa satış yasağını uzattı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 29 Ağustos seans sonuna kadar uzattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:59
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        SPK'dan açığa satış kararı
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre Kurul, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

        Açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.

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