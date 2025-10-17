Habertürk
        SPK, Ecogreen'in halka arzını onayladı - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, Ecogreen'in halka arzını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ecogreen Enerji Holding AŞ'nin ilk halka arzını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:39
        SPK, Ecogreen'in halka arzını onayladı
        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ecogreen Enerji Holding'in 10,4 liradan ilk halka arzına onay verdi.

        Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 4 milyar 32 milyon liralık, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 260 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylanırken, Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ'nin 997 milyar 920 milyon liralık, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise toplam satış tutarı 800 milyon lira olacak şekilde bedelli sermaye artırımına izin verildi.

        Kurul, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 2 milyar liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 5 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 50 milyon dolarlık, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 25 milyon dolarlık tahvil ve finansman bonosu şeklinde borçlanmasına onay verdi.

        Ayrıca Kurul, Osmanlı Varlık Kiralama AŞ ile ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasını ve İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Alves Kablo Birinci Varlık Finansmanı Fonunun varlığa dayalı menkul kıymet ihracını onayladı.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        SPK, 3 tüzel ve 10 gerçek kişi hakkında yapılan inceleme sonucunda şirketlere ve söz konusu isimlere toplam 37 milyon 585 bin 662 lira idari para cezası uyguladı.

        6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 internet sitesi ve 23 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

        SPK, Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ (PNSUT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 gerçek kişiye 6 ay süreyle işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

        Ayrıca, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 11 internet sitesine, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 5 internet sitesine ve 1 firmanın sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verildi.

