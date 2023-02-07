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Spor camiasından depremzedeler için yardım seferberliği

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hasara neden olan depremler sonrası spor camiası tek yürek oldu. Spor federasyonları ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm spor camiası depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyaları başlattı.

Spor camiasından depremzedeler için yardım seferberliği
HABERTURK.COM

Spor camiası, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük hasara neden olan depremlerin ardından harekete geçti. TFF, TBF, TVF'nin başı çektiği spor federasyonları ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp ve kuruluş depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF):

"Federasyon olarak, milli yas ilan edilerek dalgalanan şanlı bayrağımızın yarıya çekildiği bu zor dönemde 'gün tek yürek olma günüdür' diyerek yardım kampanyası başlatma kararı aldık. AFAD Başkanlığınca koordine edilen aşağıda belirtilen hesaba TFF olarak 20 milyon lira bağış yaparak yardım kampanyamızı başlatıyoruz. Milli takımlarımızın tüm mensuplarını, kulüp takımlarımızı, kulüp başkanlarımızı, tüm futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi, hakemlerimizi, gözlemcilerimizi, temsilcilerimizi, derneklerimizi, iyi günde ve kötü günde futbol sevgisini cömertçe paylaşan tüm taraftarlarımızı halkımızın bu elim gününde depremzedelerimizin yanında durmaya ve başlattığımız kampanyaya nakdi olarak destek olmaya davet ediyoruz. Biz; büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorluklarda, felaketlerde birbirine daha da çok kenetlenen bir camiayız. Gelin bugün el ele verelim ve birlikte destek olalım. Söz konusu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerimize sabırlar niyaz ediyoruz. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz. TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KAMU KURUMSAL ŞUBESİ - AFAD HESABI TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04 hesap numarasına desteklerinizi göndermenizi bekliyoruz. "DEPREM" yazarak 1866'ya da SMS göndererek kampanyamıza destek olmanızı istiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF):

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremle ilgili gelişmeleri üzülerek takip etmekteyiz. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD iş birliğinde İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanacak yardımlar, ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır. Tüm kulüplerimizin ve sporseverlerin desteğini bekliyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF):

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Sabaha karşı saat 04.17’de meydana gelen deprem herkesi olduğu gibi bizleri de çok üzmüştür. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak biz de tüm paydaşlarımızla beraber depremden zarar gören vatandaşlarımıza giyim, gıda ve deprem bölgesinde kullanılacak malzeme yardımında bulunacağız. Bizimle aynı yolda yürüyen kulüplerimiz, sponsorlarımız, sporcular, antrenörler, hakemler ve tüm voleybol severleri bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ:

Vodafone Park'ta Beşiktaş deprem yardım seferberliği başlatıldı. Sadece Ahmet Nur Çebi, yönetimi ve Beşiktaş taraftarı değil diğer kulüp taraftarları da yardım konvoyu hazırlayacak.

GALATASARAY:

Galatasaray Kulübü'nün depremzedeler için düzenlediği kampanya için yardım malzemeleri toplanmaya başladı. Yardım malzemeleriyle birlikte Nef Stadyumu'na gelen vatandaşlar, yetkililere gıda, giyim ve ısıtıcı malzemelerini yetkililere teslim ediyor. Kulüp yetkilileri, toplanan yardımların daha sonra ihtiyaç olan bölgelere ulaşımını sağlayacak.

FENERBAHÇE:

Fenerbahçe Kulübü, Fenerium'dan; battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığın tamamlandığını açıkladı.

TRABZONSPOR:

Kulübümüz; ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club TIR’ımız Trabzon Valiliği’nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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